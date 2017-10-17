"Шахтер" проиграл все четыре предыдущих матча клубам из Нидерландов в еврокубках
11:48, 17 октября 2017Футбол
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Сегодня горняки могут прервать плохую для себя серию.
"Шахтер" еще никогда не обыгрывал голландцев в еврокубках / shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" проиграл все четыре предыдущих матча против клубов из Нидерландов в еврокубках, сообщает официальный сайт УЕФА.
Ранее украинский клуб дважды пересекался с командами Нидерландов в двухматчевых еврокубковых протиостояниях и все четыре игры завершил неудачно.
В сезоне 1999/2000 «Шахтер» дважды проиграл «Роде» из Керкраде (0:2, 1:3), а в сезоне 2004/2005 уступил АЗ из Алкмаара – 1:3 и 1:2.
Как сообщал УНИАН, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Фейеноорд" (Роттердам) - "Шахтер" (Донецк) состоится сегодня, 17 октября. Начало игры - в 21.45 по киевскому времени.
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