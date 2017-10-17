Матч Лиги чемпионов "Фейеноорд" - "Шахтер": где смотреть
11:01, 17 октября 2017Футбол
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Сразу два отечественных телеканала покажут матч с участием чемпиона Украины.
Матч "Шахтера" в Лиге чемпионов покажут на двух каналах украинского ТВ / hotology.ru
Сегодня в Роттердаме состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Фейеноорд" - "Шахтер", который покажут сразу два украинских телеканала - общенациональный и специализированный спутниковый.
На телеканале Украина трансляция игры начнется в 2130.
На телеканале Футбол 1 трансляцию матча будет предварять студия, где эксперты будут обсуждать предстоящую игру. Начало - в 20.55. Также студия будет работать и по окончании матча - с 23.40 до 00.30.
Как сообщал УНИАН, матч "Фейеноорд" - "Шахтер" начнется в Роттердаме в 21.45 по киевскому времени.
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