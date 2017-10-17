Матч Лиги чемпионов "Фейеноорд" - "Шахтер": где смотреть

Сегодня в Роттердаме состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Фейеноорд" - "Шахтер", который покажут сразу два украинских телеканала - общенациональный и специализированный спутниковый.

На телеканале Украина трансляция игры начнется в 2130.

На телеканале Футбол 1 трансляцию матча будет предварять студия, где эксперты будут обсуждать предстоящую игру. Начало - в 20.55. Также студия будет работать и по окончании матча - с 23.40 до 00.30.

Как сообщал УНИАН, матч "Фейеноорд" - "Шахтер" начнется в Роттердаме в 21.45 по киевскому времени.