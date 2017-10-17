Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом в матче Лиги чемпионов с "Фейеноордом"

Сегодня в Роттердаме (Голландия) состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Шахтер" является фаворитом на котировках букмекеров в игре с местным "Фейеноордом", сообщает специализированный портал Betexplorer.

Портал собрал данные 23 ведущих контор мира, где средняя ставка на победу дончан составляет 2,13 к 1. В то же время, на победу "Фейеноорда" можно поставить из расчета 3,39 к 1, а на ничью - 3,54 к 1.

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В этом матче сойдутся команды, занимающие 2-е ("Шахтер", 3 очка) и 4-е ("Фейеноорд", 0) места в турнирной таблице Группы F. Горняки в первом туре обыграли итальянский "Наполи" (2:1), но затем уступили английскому "Манчестер Сити" (0:2).

Как сообщал УНИАН, матч "Фейеноорд" - "Шахтер" начнется в Роттердаме в 21.45 по киевскому времени.