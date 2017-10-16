Два ведущих игрока "Фейеноорда" могут пропустить матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов

Полузащитник «Фейеноорда» Ренато Тапия не сыграет в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер роттердамцев Джованни ван Бронкхорст.

«Я не знаю, когда он сможет восстановиться. Завтра он не сыграет. Пока мы не понимаем, что с ним, в ближайшие дни будет информация о том, какое у него повреждение и сколько времени уйдет на восстановление»

Место полузащитника сборной Перу в составе «Фейеноорда» займет 23-летний Свен ван Беек, который в этом сезоне сыграл всего два матча во всех турнирах, сообщает footboom.com.

Кроме того, под вопросом находится участие в матче c «Шахтером» ведущего форварда «Фейеноорда» Николая Йоргенсена, который только на прошлой неделе вернулся на поле после травмы.

«В прошлую субботу мы дали ему возможность сыграть, но мы аккуратно подходим к этому вопросу. Пока рано говорить о том, сыграет он с Шахтером или нет, но мы рассматриваем эту возможность», - сказал ван Бронкхорст.

Джованни Ван Бронкхорст поделился также своими ожиданиями от матча с украинским клубом.

«Шахтер» - очень сильная команда, она сыграла в двух стартовых матчах очень хорошо. Нам будет непросто, но мы готовы бороться. Не могу сказать, что это матч жизни. Мы показали плохие результаты в двух стартовых турах, поэтому понимаем, что должны выкладываться на сто процентов для того, чтобы надеяться на что-то в будущем».

«Шахтер» - техничная команда, они умеют владеть мячом. Поэтому завтра будет сложный матч», - добавил Ван Бронкхорст.

Напомним, пресс-конференцию перед игрой провел также наставник горняков Паулу Фонсека. Как сообщал УНИАН, матч "Фейеноорд" - "Шахтер" состоится завтра в 21.45.