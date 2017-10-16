Фонсека: Не знал, что "Шахтер" проигрывал раньше всем клубам из Голландии

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека провел пресс-конференцию накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против голландского «Фейеноорда», рассказав о кадровых новостях.

"У нас еще не восстановился Кривцов, длительный период отсутствует Малышев. Также завтра не сыграет Дентиньо. Остальные ребята подходят к поединку без травм, слава Богу, все в порядке", - отметил Фонсека.

Говоря о подготовке горняков к этому матчу, португалец подчеркнул:

Читайте такжеМатч "Фейеноорд" - "Шахтер" обслужит арбитр, при котором "горняки" ни разу не пропускали"Времени перед такими встречами никогда не бывает много. Вы видите наш график: дней между матчами очень мало. Тем не менее, мы постарались максимально подготовиться к "Фейеноорду" и прекрасно понимаем, что нас ждет сложнейшее противостояние. Соперник — чемпион Нидерландов. Уважаем, знаем его качества и надеемся на хорошую игру".

Согласно статистике, "Шахтер" не лучшим образом выступает против клубов из Нидерландов. Однако Фонсеку это не беспокоит.

"Даже не знал о том, что «Шахтер» проигрывал раньше всем командам из Голландии. Не беспокоюсь по этому поводу, потому что всегда есть первый раз. Надеюсь, что завтра будет первый случай нашей победы над соперниками из Голландии. Сделаем для этого все от себя зависящее", - отметил тренер, которого цитирует официальный сайт "Шахтера".

Он добавил, что пока не задумывается о поединке с "Динамо", который состоится в ближайшее воскресенье.

"Пока не думал о матче с «Динамо». Сейчас мы сконцентрированы на завтрашней игре. Когда она закончится – начнем думать о «Динамо», всегда самая главная игра – завтрашняя", – сказал Фонсека.

Как сообщал УНИАН, матч "Фейеноорд" - "Шахтер" состоится во вторник в 21.45.