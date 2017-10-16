Стало известно, кто обслужит матчи "Динамо" и "Зари" в Лиге Европы

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Динамо» – «Янг Бойз».

Главным судьей назначен финн Маттиас Гестраниус, его ассистентами будут Ян Петер Аравирта и Микко Алакаре.

Читайте такжеМатч "Фейеноорд" - "Шахтер" обслужит арбитр, при котором "горняки" ни разу не пропускалиВ 2017 году 39-летний Гестраниус провел 15 матчей, в которых показал 43 желтых и 8 красных карточек.

Также УЕФА определился с судейской бригадой на матч группового этапа Лиги Европы "Заря" - "Герта".

Главным арбитром встречи будет Лиран Лиани из Израиля. Ассистенты арбитра – Давин Элиас Биттон, Двир Шимон.

Отметим, что матч «Динамо» – «Янг Бойз» пройдет в Киеве в четверг, 19 октября. Начало – в 22.05.

Поединок "Заря" - "Герта" состоится во Львове в тот же день. Начало - в 20.00.