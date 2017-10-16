Сборная Украины опустилась на 30-е место в рейтинге ФИФА

16:45, 16 октября 2017
Футбол
480

Команда Андрея Шевченко потеряла три позиции в реестре. 

Сборная Украины / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала свежий рейтинг национальных сборных, в которой национальная команда Украины по сравнению с прошлым месяцем потеряла три позиции. 

Читайте такжеСтали известны три вероятных соперника сборной Украины в спаррингах в ноябреПосле победы над Косово (2:0) и поражения в решающей игре отбора ЧМ-2018 от Хорватии команда Андрея Шевченко опустилась на 30-е место.

В первой пятерке изменений не произошло. На первом месте остается Германия, за которой следуют сборные Бразилии, Португалии, Аргентины и Бельгии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #рейтинг ФИФА#сборная Украины рейтинг ФИФА