Сборная Украины опустилась на 30-е место в рейтинге ФИФА
16:45, 16 октября 2017Футбол
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Команда Андрея Шевченко потеряла три позиции в реестре.
Сборная Украины / Reuters
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала свежий рейтинг национальных сборных, в которой национальная команда Украины по сравнению с прошлым месяцем потеряла три позиции.
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В первой пятерке изменений не произошло. На первом месте остается Германия, за которой следуют сборные Бразилии, Португалии, Аргентины и Бельгии.
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