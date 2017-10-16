Сборная Украины опустилась на 30-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала свежий рейтинг национальных сборных, в которой национальная команда Украины по сравнению с прошлым месяцем потеряла три позиции.

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В первой пятерке изменений не произошло. На первом месте остается Германия, за которой следуют сборные Бразилии, Португалии, Аргентины и Бельгии.