"Интер" и "Милан" установили рекорд итальянского футбола, заработав почти 5 миллионов евро за один матч
12:01, 16 октября 2017Футбол
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Знаменитое миланское дерби двух грандов побило рекорд по сумме, вырученной на продаже билетов.
"Интер" - "Милан" - 3:2 / Reuters
"Интер" и "Милан" в матче итальнской Серии А, завершившемся победой "Интера" - 3:2, установили рекорд итальянского футбола.
Как сообщает Daily News Leaks, поединок двух миланских клубов собрал рекордную сумму денег на продаже билетов - около 4,8 миллионов евро.
Матч побил предыдущий рекорд, установленный "Интером" и "Ювентусом", зрители которого заплатили 3,7 миллионов евро за билеты.
Сам поединок оправдал ожидания в плане зрелищности - болельщики увидели пять забитых голов. В составе "Интера" хет-триком отличился Икарди (решающий мяч - с пенальти). За "Милан" забили Сусо и Бонавентура.
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