"Интер" и "Милан" установили рекорд итальянского футбола, заработав почти 5 миллионов евро за один матч

"Интер" и "Милан" в матче итальнской Серии А, завершившемся победой "Интера" - 3:2, установили рекорд итальянского футбола.

Как сообщает Daily News Leaks, поединок двух миланских клубов собрал рекордную сумму денег на продаже билетов - около 4,8 миллионов евро.

Матч побил предыдущий рекорд, установленный "Интером" и "Ювентусом", зрители которого заплатили 3,7 миллионов евро за билеты.

Сам поединок оправдал ожидания в плане зрелищности - болельщики увидели пять забитых голов. В составе "Интера" хет-триком отличился Икарди (решающий мяч - с пенальти). За "Милан" забили Сусо и Бонавентура.