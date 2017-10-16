Тренер "Динамо" Хацкевич после поражения в Одессе: Возможно, я не угадал с составом (видео)

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал поражение своих подопечных в матче 12-го тура УПЛ против одесского "Черноморца".

"Если начать с шутки, то мы провалили только первые 20 минут, и этого оказалось достаточно, чтобы проиграть. Если серьезно, есть претензии к группе игроков. Возможно, я не угадал с составом.

После того, как счет стал 0:2, команда пыталась играть, создавать моменты. Но нужно выходить и делать это с первых минут.

В начале игры мы проигрывали много единоборств как внизу, так и верховую борьбу, чем футболисты "Черноморца" пользовались. Еще мы проваливали середину поля, плюс индивидуальные ошибки привели к пропущенным мячам", - сказал Александр Хацкевич.