Аутсайдер Премьер-лиги "Черноморец" сенсационно обыграл "Динамо" (видео)

В Одессе на стадионе "Черноморец" состоялся заключительный матч 12-го тура Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал "Динамо".

Команды находятся на разных полюсах таблицы. Одесситы перед этим туром занимали последнее место в турнирной таблице, а "Динамо" находится на второй строчке.

Первый тайм шокировал поклонников "бело-синих". На 14-й минуте полузащитник хозяев Кирилл Ковалец точно пробил в дальний угол, открыв счет. На 21-й минуте игроки "Динамо" допустили обрезку на подступе к своей штрафной, чем воспользовались игроки "Черноморца". Денис Васин сделал передачу Алексею Хобленко, и тот отправил второй мяч в сетку ворот "Динамо".

Киевляне, которые играли без ряда ключевых игроков (Хачериди, Цыганков, Вида), отправились на штурм ворот хозяев во втором тайме. Александр Хацкевич сделал ряд замен - одновременно на поле находились четыре нападающих.

Тем не менее, все, что удалось сделать динамовцам - забить один гол, автором которого стал Артем Кравец.

Безвыигрышная серия "Динамо" в чемпионате составляет уже три матча.