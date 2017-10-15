Онлайн-видеотрансляция "Черноморец" - "Динамо": Премьер-лига, 12 тур

Сегодня в Одессе на стадионе "Черноморец" проходит заключительный матч 12-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает киевское "Динамо", сообщает сайт УПЛ.

Киевляне, которые продолжают борьбу с "Шахтером" в верхней части турнирной таблицы, имеют двухматчевую безвыигрышную серию в Премьер-лиге. Две последних игры в чемпионате подопечные Александра Хацкевича свели вничью (0:0 с "Вересом" и 4:4 с "Зарей"). Кроме того, еще свежа в памяти встреча прошлого чемпионата, когда "Динамо" упустило победу над "Черноморцем" (1:1) из-за автогола Хачериди в компенсированное время.

Против гостей и кадровые проблемы. Хачериди пропустит поединок из-за дисквалификации (перебор карточек). Не помогут "бело-синим" травмированные Домагой Вида и Виктор Цыганков.

Матч "Черноморец" - "Динамо" начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".