"Олимпик" вырвал победу над "Александрией" благодаря суперголу в концовке

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского состоялся еще один матч 12-го тура УПЛ, в котором "Олимпик" принимал "Александрию".

Как сообщает официальный сайт соревнований, номинальные хозяева победили со счетом 1:0.

Поединок плавно катился к нулевой ничьей, когда на 88-й минуте игрок "Олимпика" Иван Брикнер отважился на дальний удар метров с 30-ти: мяч по невероятной траектории опустился в сетку ворот "Александрии" за голкипером Юрием Панькивым. Гости бросились отыгрываться, но в компенсированное время удар Андрея Цурикова потряс штангу.

"Олимпик" набрал 20 очков, подняшись на 4-е место. "Александрия" остается в нижней части турнирной таблицы с 9 пунктами.