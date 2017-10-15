"Зирка" и "Карпаты" поделили очки в матче УПЛ

В Кропивницком состоялся поединок 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местная "Зирка" принимала "Карпаты".

Встреча завершилась с ничейным счетом 0:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч прошел в не слишком зрелищной борьбе. В первом тайме неплохие моменты в составе "Зирки" имели Максим Прядун и Игорь Загальский, но их ударам не хватило точности. В свою очередь, убойный шанс упустил форвард "Карпат" Александр Гладкий, но его удар в падении отбил голкипер Евгений Паст.

"Зирка" набрала 10-е очко после 12 туров и поднялась на восьмое место в таблице. У "Карпат" на очко меньше, и они поднялись на 10-е место.