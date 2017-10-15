Матч "Фейеноорд" - "Шахтер" обслужит арбитр, при котором "горняки" ни разу не пропускали

Стали известны судейские назначение на матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок «Шахтера» и «Фейеноорда», которые сыграют 17 октября в Роттердаме, будет обслуживать испанская бригада арбитров во главе с 44-летним Альберто Ундиано Мальенко, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистентами главного судьи будут Роберто Алонсо и Хуан Юсте. Хавьер Эстрада и Хосе Санчес будут работать за воротами, а Рауль Кабанеро станет резервным арбитром.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов бригада Ундиано Мальенко работала на одном матче группового этапа, а именно на поединке первого тура между «Бенфикой» и ЦСКА. Тот поединок закончился сенсационной победой российского клуба со счетом 2:1, а главный арбитр показал 5 желтых карточек и назначил один пенальти в ворота португальцев.

Всего в 2017 году Ундиано Мальенко отработал на 22 матчах, в которых показал 98 желтых карточек и 3 красных.

Как отмеает Xsport, что дважды испанский рефери обслуживал матчи «Шахтера», и оба раза в Лиге чемпионов. В 2007 году на «Донбасс Арене» «горняки» обыграли «Бенфику» со счетом 2:0 на групповом этапе, а в 2015-м сыграли в нулевую ничью с «Баварией» в первом матче 1/8 финала. Таким образом, при Ундиано Мальенко донетчане ни разу не пропускали.