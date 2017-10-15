Матч "Фейеноорд" - "Шахтер" обслужит арбитр, при котором "горняки" ни разу не пропускали
Главным рефери поединка назначен испанец Альберто Ундиано Мальенко.
Стали известны судейские назначение на матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок «Шахтера» и «Фейеноорда», которые сыграют 17 октября в Роттердаме, будет обслуживать испанская бригада арбитров во главе с 44-летним Альберто Ундиано Мальенко, сообщает официальный сайт УЕФА.
Ассистентами главного судьи будут Роберто Алонсо и Хуан Юсте. Хавьер Эстрада и Хосе Санчес будут работать за воротами, а Рауль Кабанеро станет резервным арбитром.
В этом розыгрыше Лиги чемпионов бригада Ундиано Мальенко работала на одном матче группового этапа, а именно на поединке первого тура между «Бенфикой» и ЦСКА. Тот поединок закончился сенсационной победой российского клуба со счетом 2:1, а главный арбитр показал 5 желтых карточек и назначил один пенальти в ворота португальцев.
Всего в 2017 году Ундиано Мальенко отработал на 22 матчах, в которых показал 98 желтых карточек и 3 красных.
Как отмеает Xsport, что дважды испанский рефери обслуживал матчи «Шахтера», и оба раза в Лиге чемпионов. В 2007 году на «Донбасс Арене» «горняки» обыграли «Бенфику» со счетом 2:0 на групповом этапе, а в 2015-м сыграли в нулевую ничью с «Баварией» в первом матче 1/8 финала. Таким образом, при Ундиано Мальенко донетчане ни разу не пропускали.