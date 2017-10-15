Шевченко в качестве капитана сыграл за сборную Европы против сборной мира

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в товарищеском матче звезд футбола в китайском Сиане, сообщает портал sohu.com.

Читайте такжеГлавный тренер сборной Украины Шевченко предоставит отчет о своей работе через десять днейВстреча между сборной Европы и сборной мира закончилась вничью – 0:0. Шевченко был капитаном европейской команды и был заменен за 30 минут до конца из-за травмы.

Кроме Шевченко, во встрече принимали участие такие знаменитые игроки, как Эрнан Креспо, Ривалдо, Дида, Иван Кордоба, Сержиньо, Кристиан Пануччи. Главными тренерами команд выступили Паоло Мальдини (сборная Европы) и Роналдо (сборная мира).

Напомним, что Андрей Шевченко пока что сохранит пост главного тренера сборной Украины несмотря на то, что команда не смогла выйти из группы в квалификации на ЧМ-2018.