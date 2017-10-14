Дортмундская "Боруссия" Ярмоленко проиграла первый домашний матч Бундеслиги за два с половиной года

В Дортмунде завершился матч 8-го тура чемпионата Германии по футболу среди команд Бундеслиги, в котором "Боруссия" уступила "Лейпцигу" со счетом 2:3, сообщает официальный сайт соревнований.

"Боруссия" проиграла на своем поле впервые за два с половиной года, с 4 апреля 2015 года.

Читайте такжеГол Кагавы с подачи Ярмоленко признан лучшим в сентябре в Бундеслиге (видео)Начало матча не предвещало ничего плохого для дортмундцев, которые открыли счет уже на 4-й минуте игры - отличился Пьер-Эмерик Обамеянг. Впрочем, уже на 10-й минуте Марсель Сабитцер сравнял счет, а на 25-й - Юссуф Поульсен вывел "Лейпциг" вперед. Наконец, во втором тайме, на 49-й минуте Жан-Кевин Огюстен реализовал пенальти и довел преимущество своей команды до двух голов - 1:3.

Спустя 15 минут, на 64-й, Обамеянг, в свою очередь, реализовал пенальти и сократил разрыв до минимума - 2:3. Но, в оставшиеся полчаса, дортмундцы не смогли даже сравнять счет в матче. Последний реальный момент в добавленное время имел Андрей Ярмоленко, который на добивании не смог поразить пустые ворота.

Таким образом, "Боруссия" проиграла впервые в 8 матчах сезона 2017/18, при 6 победах и 1 ничьей. Команда по-прежнему лидирует в турнирной таблице Бундеслиги - 19 очков - опережая "Баварию" (17) и "Лейпциг" (16).