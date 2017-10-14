"Верес" и "Мариуполь" сыграли вничью в матче Премьер-лиги

Во Львове завершился матч 12-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором ровенский "Верес" принимал "Мариуполь" и ссвел матч вничью, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 1:1.

Если на протяжении полутора таймов на поле шла бесцветная и безголевая игра, то в концовке произошли сразу несколько подряд событий, заслуживающих внимание.

Читайте также"Верес" вырвал ничью в концовке игры со "Сталью"На 65-й минуте счет открыл футболист "Вереса" Сергей Борзенко. После навеса со штрафного с правого фланга от Кобина его партнер Федорчук пробил головой - Худжамов в прыжке дотянулся и перевел мяч в штангу, после отскока от которой Сергей Борзенко удачно сыграл на добивании.

А спустя буквально 4 минуты, на 69-й, игрок "Мариуполя" Сергей Яворский получил красную карточку. Он крайне грубо сбил Волошиновича в центре поля и арбитр сразу удалил игрока.

Казалось, что судьба матча уже предрешена. Но, на 80-й минуте, хозяева поля умудрились пропустить гол в большинстве. После прострела с правого фланга забытый защитниками Андрей Тотовицкий с линии вратарской отправил мяч в ворота - 1:1.

Таким образом, "Верес" набрал 18 очков (4-е место), а "Мариуполь" - 16 (6).