"Сталь" уступила "Заре" в матче УПЛ

В Киеве на "Оболонь-Арене" завершился матч 12-го тура Премьер-лиги, в которой "Сталь" из Каменского уступила с минимальным счетом луганской "Заре", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 0:1.

Читайте такжеФутбольный триллер "Заря" - "Динамо" стал рекордным по количеству голов в чемпионате УкраиныМатч начался атаками номинальных гостей, которые имели отличный шанс повести в счете уже на 7-й минуте. Однако, Орест Кузык не забил пенальти. Игрок пробил в левый от себя угол, но вратарь Андрей Лунин достал и отбил мяч. Минутой ранее Гор отдал на Эдгара, но того во время приема мяча атаковал Сухоцкий и сбил армянина в штрафной.

Со временеи "Заря" выровняла ситуацию на поле, а на 52-й минуте Василий Прийма забил победный для луганчан гол. Силас навесил от правой бровки на ближний угол вратарской. Прийма оказался без опеки и головой пробил практически в ближнюю девятку.

Таким образом, "Заря" набрала 14 очков и закрепилась на 7-м месте в турнирной таблице лиги. У "Стали" по прежнему 8 баллов 10-е место в лиге.