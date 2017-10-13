Главный тренер сборной Украины Шевченко предоставит отчет о своей работе через десять дней

После финиша квалификационного цикла чемпионата мира 2018-го года тренерский штаб национальной сборной команды Украины по футболу проведет анализ данных и обработку статистики выступлений команды, сообщает Федерация футбола Украины.

Читайте такжеШевченко: По горячим следам давать себе оценку не будуПо завершении главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко проведет открытую пресс-конференцию для прессы и болельщиков, где выступит с отчетом о проделанной работе и изложит свою стратегию развития команды.

"Пресс-конференция состоится 23 октября", - отмечается на сайте ФФУ.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проиграла в заключительном матче группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018 команде Хорватии (0:2), заняла 3-е место в турнирной таблице и выбыла из дальнейшей борьбы за путевку в финальный турнир.