Гендиректор "Карпат" Дячук-Ставицкий уволен с должности - FootballHub
16:16, 13 октября 2017Футбол
137
Новым гендиректором клуба станет Юрий Коротыш.
Дячук-Ставицкий оставил "Карпаты" / footballhub.com.ua
Генеральный директор "Карпат" Юрия Дячук-Ставицкий уволен с должности, сообщает FootballHub.
Как говорят источники портала, новым гендиректором "Карпат" станет Юрий Коротыш, который до этого работал в структуре львовского клуба.
Напомним, что "Карпаты" занимают предпоследнее 11-е место в УПЛ. А фанаты команды уже выступали против Дячука-Ставицкого и просили президента Петра Дыминского продать клуб.
На официальном сайте ФК "Карпаты", пока, официального подтверждения данной информации нет.
footballhub.com.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter