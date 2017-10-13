Гендиректор "Карпат" Дячук-Ставицкий уволен с должности - FootballHub

16:16, 13 октября 2017
Футбол
137

Новым гендиректором клуба станет Юрий Коротыш.

Дячук-Ставицкий оставил

Генеральный директор "Карпат" Юрия Дячук-Ставицкий уволен с должности, сообщает FootballHub.

Как говорят источники портала, новым гендиректором "Карпат" станет Юрий Коротыш, который до этого работал в структуре львовского клуба.

Напомним, что "Карпаты" занимают предпоследнее 11-е место в УПЛ. А фанаты команды уже выступали против Дячука-Ставицкого и просили президента Петра Дыминского продать клуб.

На официальном сайте ФК "Карпаты", пока, официального подтверждения данной информации нет.

footballhub.com.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter