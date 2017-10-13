Агент Луческу: тренер остается у руля сборной Турции

15:05, 13 октября 2017
Футбол
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Тренера оставили несмотря на провал команды в отборе на ЧМ-2018.

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Наставник сборной Турции Мирча Луческу продолжит работу с национальной командой, сообщает Спорт день за днём.

«Да, Федерация футбола Турции уже подтвердила официально, что продолжает сотрудничество с Луческу», – заявил агент 72-летнего специалиста Аркадий Запорожан.

Луческу возглавил национальную сборную Турции в августе, но не смог вывести ее на ЧМ-2018. В одной отборочной группе с командой Украины сборная Турции заняла 4-е место вслед за нашей командой.

Соглашение тренера и федерации в августе было подписано по схеме «2+1». Соответственно, Луческу сможет отработать полностью отборочный цикл к Евро-2020, а также получит возможность готовить команду к финальному турниру Евро в случае попадания команды на турнир.

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Теги: #ЧМ-2018 квалификация#Луческу остается в сборной Турции