Гол Кагавы с подачи Ярмоленко признан лучшим в сентябре в Бундеслиге (видео)

Гол японца Синдзи Кагава с подачи украинца Андрея Ярмоленко стал лучшим в немецкой Бундеслиге в сентябре 2017 года, сообщает официальный сайт турнира.

В этом матче "Боруссия" из Дортмунда обыграла "Аугсбург" в гостях со счетом 2:1.

Читайте такжеЯрмоленко вновь попал в сборную тура БундеслигиПримечтаельно, что первый гол в этом матче, забитый уже на 4-й минуте, стал первым для Андрея Ярмленко в немецкой Бундеслиге. Ранее он забивал за "Боруссию" в Лиге чемпионов УЕФА.

Решающий гол был забит на 23-й минуте. После бурного начала (три гола за полтайма), в дальнейшем команды ни разу не поразили ворота друг друга.