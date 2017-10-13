Гол Кагавы с подачи Ярмоленко признан лучшим в сентябре в Бундеслиге (видео)

14:29, 13 октября 2017
Футбол
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Пас украинца и точный удар японца по достоинству оценили поклонники немецкого клубного футбола.

Ярмоленко забил очень красивый гол в матче Лиги чемпионов / Reuters

Гол японца Синдзи Кагава с подачи украинца Андрея Ярмоленко стал лучшим в немецкой Бундеслиге в сентябре 2017 года, сообщает официальный сайт турнира.

В этом матче "Боруссия" из Дортмунда обыграла "Аугсбург" в гостях со счетом 2:1.

Читайте такжеЯрмоленко вновь попал в сборную тура БундеслигиПримечтаельно, что первый гол в этом матче, забитый уже на 4-й минуте, стал первым для Андрея Ярмленко в немецкой Бундеслиге. Ранее он забивал за "Боруссию" в Лиге чемпионов УЕФА.

Решающий гол был забит на 23-й минуте. После бурного начала (три гола за полтайма), в дальнейшем команды ни разу не поразили ворота друг друга.

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