Семь футболистов юношеской сборной Нигера с датой рождения 1 января вызвали подозрения

На проходящем в Индии чемпионате мира по футболу среди юношеских сборных (возраст игроков не превышает 17 лет) вспыхнул скандал с командой Нигера, возраст чьих игроков вызывает сомнения, сообщает Globo Esporte.

Журналист издания заметил, что дата рождения семи игроков команды - 1 января. В пяти случаях - это 2000 год, в двух случаях - 2001.

При этом, если хотя бы один из пяти игроков 2000 года родился на день раньше - 31 декабря 1999 года - он уже не имел бы права участвовать в соревнованиях из-за возрастного лимита.

При этом, тренер команды Луис Вердини по-своему трактовал этот момент. «В Нигере не отмечают юбилеи, поэтому не прописывают сразу дату рождения. Люди называют свой возраст, когда приходится брать паспорт. Я работал и со взрослыми спортсменами, некоторые из них даже не знали даты рождения», — заявил он.

В матчах Группы D юношеского ЧМ-2017 Нигер обыграл КНДР со счетом 1:0 и поиграл Испании с разгромным счетом 0:4.

В заключительном туре группового этапа соперником Нигера станет команда Бразилии. Матч пройдет сегодня, 13 октября.