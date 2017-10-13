Нападающий "Ворсклы" Коломоец: Матч с "Шахтером"- битва лидеров чемпионата

Нападающий полтавской "Ворсклы" Юрий Коломоец рассказал чего ждать украинским болельщикам от сегодняшнего матча против донецкого "Шахтера" в интервью Football.ua.

- Шахтер находится на первом месте, мы находимся на третьей строчке, поэтому предстоящая встреча будет центральной игрой тура. В какой-то степени, это битва лидеров чемпионата. Мы настраиваемся на очень тяжелую встречу, ведь играем с чемпионом страны. Это очень хорошая команда и я верю в то, что игра будет интересной как для зрителей на стадионе, так и для тех, кто будет ее смотреть у экранов телевизора.

На замечание о том, что "Шахтер" играет с высокой линией обороны и будет ли полтавчанам, в этом случае, легче контратаковать, игрок заметил: "Не скажу, что легче. Высокая у них линия или низкая, это не имеет значения. Игра для нас будет очень тяжелой. Да, в каком-то смысле это создаст условия для контратак и создать свои моменты. Надеюсь, нам удастся их реализовать и достичь положительного результата".

Читайте такжеИгрок "Шахтера" Степаненко: Сейчас для нас самый сложный матч - с "Ворсклой", беречься ради игры с "Динамо" не будемА на вопрос о том, что матч против "Шахтера" состоится после игр сборной Украины и, в свзяи с тем, что у горняков много сборников, будет ли усталость футболистов соперника плюсом для "Ворсклы", отреагировал: "Сейчас в сборной играло не так много футболистов Шахтера. Пятов, Ракицкий, Коваленко, который отыграл за молодежку, Марлос тот же. Я думаю, у них достаточно квалифицированных игроков, способных равнозначно заменить игроков основы".

"У нас свои задачи — добиваться положительного результата в каждом матче. Игра против Шахтера — не исключение. Никто не едет туда отбывать номер и играть с опущенной головой. Мы отдадим все силы и дай бог, привезем оттуда положительный результат.

Устроит ли нас ничья? После игры скажем, устроил ли нас результат, сейчас об этом говорить нет смысла", - подытожил Коломоец.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" — "Ворскла" пройдет в Харькове на ОСК Металлист сегодня, 13 октября. Начало игры в 19.00.

Билеты на матч лидеров чемпионата можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте "Шахтера".