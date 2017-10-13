Экс-игрок киевского "Динамо" Маковский осужден на 2 года ограничения свободы за договорные матчи

Сегодня в Беларуси завершился судебный процесс по делу о договорных матчах, по итогам которого экс-игрок киевского «Динамо» Владимир Маковский приговорен к двум годам ограничения свободы без направления в исправительные учреждения, сообщает Трибуна.

Также Маковскому в течение 5 лет запрещено принимать участие в профессиональных спортивных соревнованиях.

40-летний специалист был главным тренером «Ислочи», которую признали виновной в проведении договорного матча с брестским «Динамо».

Как узнало следствие, команды договорились, что первый тайм выиграет аутсайдер лиги, коим на тот момент было "Динамо". Маковский, как и другие тренеры "Ислочи", знали об уговоре, но получили по 20-30 тысяч долларов наличными и промолчали.

Напомним, что Владимир Маковский за карьеру футболиста также играл за «Ворсклу», «Закарпатье» и киевский ЦСКА.