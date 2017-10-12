Вратарь "Ворсклы" Шуст: Всем сложно играть с "Шахтером" в Харькове, но наша задача - максимальный результат

Голкипер полтавской "Ворсклы" Богдан Шуст поделился мыслями о предстоящем матче 12-го тура Премьер-лиги против чемпиона Украины - донецкого "Шахтера", сообщает Террикон.

"Настроение хорошее, воспользовались паузой между играми из-за счет матчей сборных, сыграли товарищескую игру с "Александрией". Тренеры этим матчем остались довольны, за исключением грубых ошибок в тех ситуациях, когда мы пропускали голы. Мы разобрали игры, теперь нужно изучить матчи "Шахтера". Каждый себе отдает отчет в том, с какой командой мы будем играть. "Шахтер" уверенно выступает и во внутреннем чемпионате, и хорошо себя показал на международной арене. Мы понимаем, против какой команды мы будем играть. Не секрет, что всем сложно играть с "Шахтером" на выезде, в Харькове, при достаточно неплохой поддержке", - начал вратарь.

На вопрос о нападающих "Шахтера" - Факундо Феррейре и Густаво Бланко Лещуке - особенностях их действий в текущем сезоне, Шуст ответил: "Здесь уже нам подскажет тренерский штаб. Но нужно обратить внимание на каждого игрока "Шахтера". В этой команде собраны классные футболисты, с хорошим индивидуальным мастерством. Каждый из них умеет завершить атаку. Здесь трудно сделать комплимент кому-то отдельно, командная игра "Шахтера" построена таким образом, что каждый футболист может забить гол".

Читайте такжеИгрок "Шахтера" Степаненко: Сейчас для нас самый сложный матч — с "Ворсклой", беречься ради игры с "Динамо" не будемГоворя о том, что "Ворскла" довольно неожиданно вышла на третье место и есть ли у команды амбиции подняться выше и навязать борьбу киевскому "Динамо", игрок заметил: "Давайте не будем далеко заглядывать. Перед каждой игрой у нас стоит задача достичь максимального результата. Я думаю, что при активной поддержке нашего руководства, мы можем добиться хороших результатов. Но повторюсь: не стоит смотреть так далеко вперед. К нашим целям мы хотели бы двигаться шаг за шагом".

А рассуждая о том, что если смотреть на ситуацию в целом, можно было предсказать, что команда будет третьей после первого круга, отметил: "Конечно, такое тяжело предсказать. Если посмотреть, то за исключением "Динамо" и "Шахтера", все команды одного уровня. Хотелось бы отметить и нашу подготовку, которая принесла свои плоды. А в общем, приятная неожиданность, но сказать, что это сенсация, тоже нельзя. Мы много работали, и плоды этих трудов пожинаем сейчас. Но на этом останавливаться не стоит, нужно работать дальше, ведь в нашем чемпионате можно ожидать абсолютно любых результатов. Тут нет команд, которые обыгрывали бы соперника с крупным счетом. Такое в каждом туре бывает редко".

Говоря о своем прошлом в "Шахтере" и о дружеских отношениях с игроками команды упомянул своего коллегу по амплуа: "При встрече общаемся с Андрюхой Пятовым, а так особо ни с кем. Уже и игроков в "Шахтере" мало осталось, с тех времен, когда я играл. Но уровень игры и результата растет".

А говоря о сборной Украины, резюмировал: "Конечно, хотелось бы, чтобы сборная Украины прошла дальше, но, увы, этого не случилось. Быть может, не хватило сил, хотя квалификация игроков сборной Хорватии чуть выше, чем у нас. Тренерский штаб Андрея Шевченко дает возможность проявить себя молодым футболистам, чего ранее не наблюдалось. И это - положительная тенденция".

Как сообщал УНИАН, матч «Шахтер» - «Ворскла» пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» 13 октября. Начало игры в 19.00.

Билеты на матч первой и третьей команд чемпионата можно приобрести тут.