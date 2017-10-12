Игрок "Шахтера" Степаненко: Сейчас для нас самый сложный матч - с "Ворсклой", беречься ради игры с "Динамо" не будем

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко рассказал о подготовке к матчу 12-го тура УПЛ против Ворсклы, который пройдет уже завтра в Харькове, сообщает Football.ua.

"Думаю, болельщиков ждет интересный матч. Ворскла сейчас в хорошей форме. У них в команде достаточно квалифицированных футболистов. Уверен, будет сложно. Но, скажу откровенно, нам очень нравится проводить такие поединки", - начал Степаненко.

Отвечая на вопрос о том, можно ли назвать этот матч встречей лидеров УПЛ, полузащитник заметил: "У нас с полтавчанами всегда матчи складываются тяжело. "Ворскла" — команда с характером. Они действительно достойны того места, на котором сейчас расположились. Не понимаю, как они в прошлом сезоне оказались вне первой шестерки. По качеству игры, по подбору футболистов, соперник заслуженно находится среди лидеров чемпионата".

А говоря о том, какие сильные стороны "Ворсклы" мог бы отметить, Степаненко отметил: "Во-первых, очень хорошо организована оборона. Кроме четверых защитников, у них еще два опорника оборонительного плана. Есть быстрые, техничные футболисты, которые могут как обыграть, так и сделать точную передачу, нападающие там рослые и, вообще, Ворскла — физически крепкая команда. Также не будем забывать, что одной из сильных сторон полтавчан является игра на стандартах".

Читайте такжеФеррейра: Цель "Шахтера" — победа в УПЛ, недооценки "Ворсклы" не будетГоворя о том, что матч лидеров пройдет в Харькове уже в пятницу, а в понедельник "Шахтеру" лететь на игру с "Фейеноордом", и не будет ли "Шахтер" мыслями уже в Голландии, игрок подчеркнул: "У нас после встречи с Ворсклой будет три дня на восстановление. Вполне достаточно времени, чтобы подготовиться к Лиге чемпионов. Все команды в Европе играют в таком режиме. Думаю, мы сможем быстро переключиться. Главное — добиться положительного результата в пятницу, потому что, когда выигрываешь, то тогда намного легче восстанавливаться и готовится к следующим поединкам. Могу сказать, что о Фейеноорде мы пока не думаем. Ближайшая наша цель — победа в матче с Ворсклой".

Размышляя о том, насколько сложно перестраиваться после матчей сборной Украины на игру Премьер-лиги, Степаненко посетовал: Если честно, то очень непросто, особенно психологически. Мы потеряли реальный шанс поехать на чемпионат мира. Это большой удар для всех ребят в сборной. Два года мы трудились, чтобы попасть туда, отдали много сил, но, к сожалению, не получилось. Сейчас очень много критики в наш адрес звучит отовсюду. Однако нужно уметь перестраиваться и готовиться к матчам чемпионата Украины и Лиги чемпионов".

А говоря о том, что после "Ворсклы" в чемпионате уже матч с "Динамо" и будет ли команда подсознательно беречь себя ради этой топ-игры, воскликнул: "Конечно, нет! Для Шахтера важен абсолютно каждый поединок. Только если мы будем пошагово идти от матча к матчу, то сможем остаться на вершине турнирной таблицы и занять необходимое место в группе Лиги чемпионов. Повторюсь, сейчас для нас самый важный матч — с "Ворсклой", затем команду ждет встреча с "Фейеноордом", а уже потом будем готовится к игре против "Динамо".

"В Харькове нам очень комфортно и уютно. Спасибо большое болельщикам, которые приходят на стадион, поддерживают нас. С каждым матчем их становится все больше. Думаю, мы будем продолжать завоевывать сердца харьковчан. Ведь "Шахтер" играет для болельщиков! Они нам очень сильно помогают, потому что без них футбол — не футбол. Надеемся, в игре с "Ворсклой" поддержка будет на высшем уровне", - резюмировап игрок.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" — "Ворскла" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 13 октября. Начало игры в 19.00. Билеты на матч продаются онлайн на сайте "горняков", а также в кассах ОСК Металлист.