ФФУ до ноября не будет принимать решения о смене тренерского штаба сборной Украины

Федерация футбола Украины не планирует менять главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и его тренерский штаб.

Об этом сообщают источники сайта Футбол 24 в самой федерации.

Планируется, что именно Андрей Шевченко соберет команду в ноябре 2017 года для проведения товарищеского матча (на сегодня рассматриваются минимум три соперника для спарринга). О дальнейших планах федерации еще неизвестно, но пока ни одна из других кандидатур не рассматривается.

Отметим, что Андрей Шевченко подписал в 2016 году контракт по схеме 2+2 года.