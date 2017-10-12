ФФУ до ноября не будет принимать решения о смене тренерского штаба сборной Украины
13:18, 12 октября 2017Футбол
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Андрей Шевченко будет готовить команду к ближайшим спаррингам.
Андрей Шевченко остется во главе сборной Украины / football24.ua
Федерация футбола Украины не планирует менять главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и его тренерский штаб.
Об этом сообщают источники сайта Футбол 24 в самой федерации.
Планируется, что именно Андрей Шевченко соберет команду в ноябре 2017 года для проведения товарищеского матча (на сегодня рассматриваются минимум три соперника для спарринга). О дальнейших планах федерации еще неизвестно, но пока ни одна из других кандидатур не рассматривается.
Отметим, что Андрей Шевченко подписал в 2016 году контракт по схеме 2+2 года.
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