Стали известны три вероятных соперника сборной Украины в спаррингах в ноябре

Федерация футбола Украины рассматривает различные варианты для проведения товарищеского матча в ноябре.

Как стало известно Футбол 24, сборная Украины в ноябре 2017 года может сыграть товарищеский матч со Словакией, Коста-Рикой или Швейцарией. Сейчас минимум эти три сборные рассматриваются ФФУ для спарринга.

Читайте такжеШовковский: сборная Украины не входит в число сильнейших команд Европы и не достойна быть представлена на ЧМНаиболее вероятным на сегодня выглядит товарищеский матч со сборной Словакии. Словакия хочет провести игру в Украине, что очень удобно и для нашей команды.

Вариант Коста-Рики менее вероятен из-за немалых финансовых условий соперника. Также рассматривается вариант спарринга со сборной Швейцарии.

Не исключено, что сборная Украины проведет два товарищеских матча в ноябре, если будут подобраны два соперника для спарринга. Базовыми датами матча (или матчей) рассматриваются даты ФИФА для игр плей-офф отбора ЧМ-2018 – 10-е и 14 ноября.

Напомним, что о проведении товарищеского матча для сборной Украины в ноябре попросил Андрей Шевченко, который остается на посту главного тренера.