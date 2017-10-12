Шевченко: Возглавить "Милан"? Мое будущее в сборной Украины

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport ответил на вопрос о том, не хотел бы он стать наставником "Милана".

"У меня есть работа, и мне она очень нравится. Я сосредоточен на сборной Украины, которую хочу улучшить. Надеюсь, что мы попадем на следующий чемпионат Европы. Это мое будущее.

Что касается "Милана", они пытаются создать конкурентоспособную команду и радуют поклонников. Это строящаяся команда, в которой еще предстоит определить лидера. Но Винченцо Монтелле нужно дать время", – рассказал Андрей Шевченко.

Как сообщал УНИАН, 9 октября сборная Украины уступила хорватам (0:2), потеряв шансы выйти на чемпионат мира.