Шевченко: Возглавить "Милан"? Мое будущее в сборной Украины
Андрей Шевченко ответил на вопрос о своей возможной перспективе возглавить "Милан".
Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport ответил на вопрос о том, не хотел бы он стать наставником "Милана".
"У меня есть работа, и мне она очень нравится. Я сосредоточен на сборной Украины, которую хочу улучшить. Надеюсь, что мы попадем на следующий чемпионат Европы. Это мое будущее.
Что касается "Милана", они пытаются создать конкурентоспособную команду и радуют поклонников. Это строящаяся команда, в которой еще предстоит определить лидера. Но Винченцо Монтелле нужно дать время", – рассказал Андрей Шевченко.
Как сообщал УНИАН, 9 октября сборная Украины уступила хорватам (0:2), потеряв шансы выйти на чемпионат мира.