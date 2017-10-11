Фанаты ультрас "Днепра" избили президента "Днепра-1" Березу (видео)
22:04, 11 октября 2017Футбол
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Дерби "Днепра" и "Днепра-1" было отмечено скандальным инцидентом.
Юрий Береза / Трибуна
В рамках чемпионата Украины по футболу во второй лиге состоялось принципиальное дерби - "Днепр" встречался с "Днепром-1".
"Днепр" одержал победу со счетом 2:0. Тем не менее, матч запомнился в основном не событиями на поле. Ультрас «Днепра» побили президента клуба «Днепр-1» Юрия Березу. Об этом сообщает Трибуна.
Отметим, что на матче фанаты «Днепра» вывесили баннер: «Мы сломаем вам Березу и развалим ваш «Причал» (неофициальный сайт болельщиков "Днепра-1", – УНИАН).
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