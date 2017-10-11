Фанаты ультрас "Днепра" избили президента "Днепра-1" Березу (видео)

В рамках чемпионата Украины по футболу во второй лиге состоялось принципиальное дерби - "Днепр" встречался с "Днепром-1".

"Днепр" одержал победу со счетом 2:0. Тем не менее, матч запомнился в основном не событиями на поле. Ультрас «Днепра» побили президента клуба «Днепр-1» Юрия Березу. Об этом сообщает Трибуна.

Отметим, что на матче фанаты «Днепра» вывесили баннер: «Мы сломаем вам Березу и развалим ваш «Причал» (неофициальный сайт болельщиков "Днепра-1", – УНИАН).