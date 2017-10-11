Определился состав 1-й корзины на жеребьевке чемпионата мира-2018

Определился список команд, которые попали в 1-ю корзину на жеребьевке финальной части чемпионата мира-2018.

В состав топ-8 "сеяных" вошли 8 сборных - Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция и хозяин чемпионата Россия.

Состав 2-й, 3-й и 4-й корзин будет определен позднее, сообщает официальный сайт ФИФА.

Жеребьевка группового этапа финальной части ЧМ-2018 состоится 1 декабря в Москве. В ходе жеребьевки 32 участника будут поделены на 8 групп по 4 команды.