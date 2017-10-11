Определился состав 1-й корзины на жеребьевке чемпионата мира-2018
18:56, 11 октября 2017Футбол
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В состав восьми "сеяных" сборных вошли чемпионы мира немцы и россияне на правах хозяев.
Действующий чемпион мира сборная Германии расположится в первой корзине / Reuters
Определился список команд, которые попали в 1-ю корзину на жеребьевке финальной части чемпионата мира-2018.
В состав топ-8 "сеяных" вошли 8 сборных - Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция и хозяин чемпионата Россия.
Состав 2-й, 3-й и 4-й корзин будет определен позднее, сообщает официальный сайт ФИФА.
Жеребьевка группового этапа финальной части ЧМ-2018 состоится 1 декабря в Москве. В ходе жеребьевки 32 участника будут поделены на 8 групп по 4 команды.
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