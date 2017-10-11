Тренер "Черноморца" из-за разногласий с руководством хочет покинуть клуб

Главный тренер "Черноморца" Олег Дулуб хочет покинуть клуб, сообщает Sport Arena.

Причины такого желания – неблагоприятная атмосфера в клубе и разногласия с руководством. Дулуб намерен разорвать контракт с клубом и уже обратился за помощью к юристам федерации футбола Беларуси.

На днях белорусский тренер встречался с генеральным директором Анатолием Мисюрой, но встреча ни к чему не привела. Теперь Дулуб хочет встретиться с владельцем клуба Леонидом Климовым.

Несколько дней назад «Черноморец» покинул тренер Александр Грановский.

Напомним, специалист возглавил «Черноморец» 4 сентября. Под его руководством команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и один раз проиграла.

После 11-ти туров «Черноморец» идет на последнем месте.