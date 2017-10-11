Долгополов вышел в третий круг турнира в Шанхае, где сразится с Федерером
17:37, 11 октября 2017Футбол
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Следующим соперником украинца является вторая ракетка мира, легенда тенниса Роджер Федерер.
Александр Долгополов / btu.org.ua
Первая ракетка Украины Александр Долгополов вышел в третий круг турнира ATP в Шанхае. Во втором раунденаш теннисист обыграл 34-ю ракетку мира испанца Фелисиано Лопеса – 7:6, 1:6, 6:4, сообщает официальный сайт WTA.
В 1/8 финала украинец встретится со второй ракеткой мира Роджером Федерером, который обыграл в параллельном матче Диего Шварцмана.
За выход в третий круг Долгополов заработал 74 080 долларов и получил 90 очков рейтинга.
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