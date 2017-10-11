21 год назад Ахметов стал президентом ФК "Шахтер"

11 октября 1996 года президентом футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) стал Ринат Ахметов, сообщает официальный сайт горняков.

За это время клуб завоевал 29 трофеев, среди которых Кубок УЕФА, 10 чемпионских титулов, 10 Кубков и 8 Суперкубков Украины. Это великолепная «Донбасс Арена», которую по праву считают одним из самых современных и комфортных стадионов мира. Это гимн Лиги чемпионов, к которому болельщики донецкого клуба давно привыкли.

Сегодня «Шахтер» – лидер украинского футбола, который из года в год достойно представляет страну в еврокубках. Это клуб, который воспитал десятки футболистов для национальной сборной Украины и завоевал сердца миллионов болельщиков во всем мире. Это команда, которая ставит перед собой максимальные цели и всегда стремится только к победе.