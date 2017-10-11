СМИ: Сборные Колумбии и Перу прямо на поле договорились о ничьей, чтобы "слить" Чили на ЧМ (видео)

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао был замечен в подозрительном перешептывании с игроками сборной Перу в матче отбора к ЧМ-2018 (1:1), как пишет Футбол 24.

При счете 1:1, который выводил Колумбию на Мундиаль, а Перу – в плей-офф, Фалькао несколько раз приближался к игрокам соперника и пытался что-то объяснить.

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Наставник Колумбийцев Хосе Пекерман по ходу матча передал Радамелю Фалькао, как развиваются события в параллельных играх, где Бразилия обыгрывала Чили (3:0), а Венесуэла забила Парагваю (1:0).

Издание Marca предполагает, что Фалькао мог предложить перуанцам расписать ничью, которая оставляла за бортом ЧМ-2018 сборную Чили.

В итоге матч так и завершился ничьей, которая удовлетворила как Колумбию, так и Перу.