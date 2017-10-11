УЕФА объявил состав участников Лиги наций: Украина сыграет в дивизионе В

УЕФА утвердил окончательный состав участников всех четырех дивизионов нового европейского турнира для национальных сборных - Лиги наций. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Как информировал УНИАН, участие в турнире примут все 55 европейских сборных. Команды распределилиcь по четырем лигам (A, B, C и D) в соответствии с их рейтингом на конец европейской квалификации ЧМ-2018 (а именно - на 11 октября 2017 года).

В лиге А сыграют 12 топ-сборных. Следующие 12 команд попали в лигу В, следующие 15 - в лигу С, оставшиеся 16 - в лигу D.

Падение рейтинга сборной Украины в нескольких последних матчах не позволило "сине-желтым" занять место в дивизионе A.

Таким образом, украинская сборная сыграет в лиге B, где компанию ей составят команды Австрии, Уэльса, России, Словакии, Швеции, Ирландии, Боснии и Герцеговины, Северной Ирландии, Дании, Чехии и Турции.

При этом сборные Украины и России, скорее всего, не попадут в одну группу, если решение исполнительного комитета УЕФА не будет пересмотрено.

12 сборных в лиге В будут поделены на четыре группы по три команды в каждой. Победители групп автоматически получат право повышения в дивизион А в следующем розыгрыше Лиги наций. Кроме того, у этих команд появится шанс побороться за бонусные путевки в финальную часть Евро-2020 после завершения квалификации ЧЕ (для каждой лиги - А, В, С и D - предусмотрено по одному спасительному пропуску на Евро).

Матчи во всех группах Лиги наций будут проводиться дома и на выезде в сентябре-ноябре 2018 года. Победители четырех групп в лиги А выйдут в так называемый "финал четырех", который состоится в июне 2019 года. Он будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Хозяев выберет исполком УЕФА в декабре 2018 года из числа участников.

Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу. Таким образом, европейские сборные будут бороться либо за победу в Лиге наций, либо за выход в дивизион выше, либо за сохранение места в своем дивизионе. Жеребьевка группового этапа Лиги наций пройдет 24 января 2018 года.