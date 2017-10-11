ЧМ-2018 - три чемпиона континентов не поедут на Мундиаль

Окончательный список участников чемпионата мира следующего года еще неизвестен, однако уже известны те, кто точно не поедет летом в Россию. Интересно, что среди неудачников оказались и те команды, участие которых считалось очевиднім, а еще больше пикантности добавляет тот факт, что на Мундиаль не попали три континентальных чемпиона, сообщает FootballHub.

Одной из самых больших сенсаций стал не выход на ЧМ-2018 команды США. Американцы неизменно преодолевали отборочные квалификации чемпионата мира. США – самая титулованная команда региона КОНКАКАФ. Ни один розыгрыш не оставлял их без медалей. На счету США 6 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые награды. Кроме того американцы в последний раз не выходили на ЧМ еще в 1986-м году.

Читайте такжеПортугалия и Франция вышли на мундиаль, а голландцы пролетели мимо ЧМ-2018 (результаты всех матчей)Чемпион Африки - сборная Камеруна - одна из самых титулованных команд черного континента. На их счету 5 побед в Кубке Африканских Наций, 2 вторых и 1 третье место. Камерун принимал участие в последних двух чемпионатах мира, но так и не преодолел групповые этапы. В целом, эта сборная 7 раз играла на мировых форумах, а наивысшим достижением является четвертьфинал 1990-го года.

Наконец, сборная Чили выиграла два последних Кубка Америки. По иронии судьбы, именно поражение от бразильцев не позволило чилийцам выйти на предстоящий мундиаль-2018. Латиноамериканцы 9 раз принимали участие в мундиалях и в домашнем (1962) заняли 3-е место.

А вот действующий чемпион Европы сборная Португалии лишь в последнем туре группового этапа отбора одолела команду Швейцарии и заняла 1-е место в своей группе, завоевав путевку на турнир в Россию.