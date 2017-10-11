Защитники "Шахтера" перед матчем с "Ворсклой": Нас ждет матч тура, "Ворскла" сильна

Защитники "Шахтера" Исмаили и Иван Ордец оделились своим мнением о предстоящем матче 11-го тура УПЛ против полтавской "Ворсклы", сообщает официальный сайт горняков.

В частности, Марлос отметил: "Думаю, предстоит один из самых трудных матчей чемпионата. «Ворскла» сильна. Впереди очень важный поединок, мы тренировались всю последнюю неделю. Да, из-за небольшого перерыва всегда немного теряется ритм. Однако я считаю, что мы полностью готовы и послезавтра покажем хороший футбол".

А говоря о приоритетах команды, в свете того что за десять дней «Шахтер» проведет три ответственных поединка - против «Ворсклы», «Фейеноорда» и «Динамо», заметил: " У нас один приоритет – выигрывать в каждом матче. Боремся только за победу. Понятно, что важнее всего для нас чемпионат Украины. Тем не менее не стоит забывать: мы неплохо выступаем в Лиге чемпионов, так что будем настраиваться и на нее. В любом случае отдадим максимум, что положительно повлияет на наше будущее".

Читайте такжеФеррейра: Цель "Шахтера" — победа в УПЛ, недооценки "Ворсклы" не будетВ свою очередь, Ордец отмечает: "Нас ждет центральный поединок тура. «Ворскла» отлично стартовала в чемпионате. У полтавчан прекрасная линия атаки, они много забивают и грамотно обороняются. После сборных мы всегда очень тяжело играем. Надеюсь, Харьков поддержит «Шахтер» и мы завоюем важные три очка".

Говоря о том, что у «Ворсклы» в этом сезоне активен в атаке Юрий Коломоец, защитник горняков сказал: "Конечно, изучал манеру его игры. Мы всегда смотрим матчи соперников и тщательно готовимся к любой встрече. Коломоец – сильный нападающий, неплохо действует вверху, также хорош в борьбе, способен навязать свою игру. Отмечу, что полтавчане отличаются командным движением, грамотно используют фланги. Тот же Павел Ребенок, к примеру, подключается к атакам, может отдать точную фланговую передачу".

А говоря о том, что матч с «Ворсклой» состоится в пятницу, 13 октября и как в связи с этим футболисты относятся к суевериям, заметил: "Каждый по-разному. Для меня это обычный день. Будем работать в стандартном режиме и настраиваться только на победу".

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Ворскла" состоится 13 октября в Харькове на ОСК "Металлист". Начало - в 19.00