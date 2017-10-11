Дентиньо и Бернард тренируются по индивидуальной программе перед матчем "Шахтера" с "Ворсклой"

Утром 11 октября «горняки» провели открытую тренировку на загородной базе «Святошин», в котрой участвовали все сильнейшие игроки команды, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

В расположение дончан приехали игроки национальной и молодежной сборных Украины: Андрей Пятов, Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Ярослав Ракицкий, Марлос, Александр Зубков и Александр Пихаленок. Также к «оранжево-черным» присоединился Давид Хочолава.

Богдан Бутко снова в общей группе, а вот бразильские полузащитники Дентиньо и Бернард работали по отдельной программе. В то же время, Сергей Кривцов и Максим Малышев продолжают курс восстановления после травм. Добавим, что с первой командой по-прежнему тренируются футболисты молодежного состава - Даниил Сагуткин, Владимир Грачев, Сергей Чоботенко и Данил Игнатенко.

Завтра утром у «горняков» состоится предматчевое занятие, а на вечер запланирован вылет в Харьков.

Как сообщал УНИАН, встреча лидеров Премьер-лиги «Шахтер» – «Ворскла» состоится 13 октября на ОСК «Металлист». Начало в 19:00.

Билеты на игру можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на shakhtar.com.