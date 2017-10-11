Шовковский: сборная Украины не входит в число сильнейших команд Европы и не достойна быть представлена на ЧМ

Известный в недавнем прошлом голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал выступление национальной команды в отборочном турнире Чемпионата мира-2018 на своей страничке в Facebook.

Отметив, что пишет пост на эмоциях, бывший вратарь, тем не менее, высказался: "После провального выступления на Чемпионате Европы во Франции, вчерашний итоговый результат — это не фиаско и не невезение. Это реальность, которую нам всем надо принять. Это объективность и совокупность всего того, что происходить в нашей стране в целом и в футболе в частности. И для того, чтобы найти пути выхода из этой ситуации, мы, в первую очередь, должны осознать и принять, что на сегодняшний момент сборная Украины не входит в число сильнейших футбольных команд Европы и не достойна быть представлена на мировом первенстве в 2018 г.

Необходимо полностью пересмотреть методы подготовки молодых футболистов и качественно улучшить учебно-тренировочные базы, создавать новые возможности для привлечения молодых ребят в футбольные секции по всей стране, где они будут тренироваться и играть на игровых площадках и стадионах с качественными футбольными полями.

Читайте такжеШевченко: По горячим следам давать оценку себе не будуПривлекать иностранных детских специалистов или отправлять наших детских тренеров на стажировки в лучшие футбольные академии по всей Европе и Мира. Создать все необходимые условия для работы этих привлечённых специалистов или прошедших стажировку наших тренеров. Получить поддержку государства и не требовать молниеносного результата — его сразу не будет!

Но он обязательно будет через 5-7 лет

Но разве в нашей стране умеют работать на перспективу?..

Разве в нашей стране возможно вкладывать средства и ждать 5-7 лет?..

Разве в нашей стране готовы терпеть и вынашивать долгосрочные проекты?..

Мы привыкли жить сегодняшним днём и совсем не хотим думать о будущем

И пока, мы будем имеем то, что Чемпионат Украины рассыпается, что большинство клубов волокут своё существование на грани банкротства, мы будем так же иметь неутешительные результаты выступлений и сб. Украины

На фоне всего выше изложенного, могу сказать только спасибо тренерскому штабу сборной и игрокам, что дарили нам надежду на выход в плей-офф до последнего тура группового этапа".

Пост знаменитого в недавнем прошлом игрока завершается словами: "Если оставить все как есть и ничего не предпринимать дальше, то будет ещё хуже".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины завершила групповой этап отборочного турнира ЧМ-2018 поражением от Хорватии со счетом 0:2. Команда лишилась шансв попасть в финальную часть турнира.