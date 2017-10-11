Панама впервые вышла на Чемпионат мира, США потеряли все шансы попасть в Россию

Третью путевку на Чемпионат мира по футболу-2018 от зоны КОНКАКАФ завоевала сборная Панамы, никогда ранее не выходившая в финальные турниры ЧМ, сообщает официальный сайт FIFA.

Сборная Гондураса вышла в межконтинентальные стыковые матчи, а команда США неожиданно потеряла шансы на билет в Россию.

Читайте такжеХет-трик Месси вывел Аргентину в число участников ЧМ-2018Главный сюрприз в последнем туре квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ преподнес аутсайдер финального раунда – сборная Тринидада и Тобаго. Выиграв дома у американцев со счетом 2:1, тринидадцы лишили «звездно-полосатых» шансов на путевку в Россию. Сборная США шла на третьем месте, и победа в этом матче гарантировала ей выход на ЧМ-2018. Но уже в первом тайме тринидадцы забили два мяча, и гости смогли ответить лишь голом Кристиана Пулишича. Сборная США не попадает на Чемпионат мира впервые с 1986 года.

Осечкой американцев воспользовалась сборная Панамы, одержавшая победу над Коста-Рикой со счетом 2:1. Турнир в России станет первым Чемпионатом мира для панамцев в истории.

А на 4-е место, дающее право на выход в межконтинентальные стыковые матчи, поднялась сборная Гондураса, обыгравшая Мексику со счетом 3:2. За путевку в финальный турнир она поспорит с командой Австралией, которая во вторник обыграла Сирию (1:1 в первом матче, 2:1 – в ответном) в раунде плей-офф азиатской квалификации.

Результаты 10-го тура

Тринидад и Тобаго – США – 2:1

Гондурас – Мексика – 3:2

Панама – Коста-Рика – 2:1

Итоговая турнирная таблица: