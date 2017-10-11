Сборная Украины может провести два товарищеских матча в ноябре

В период с 6-го по 14 ноября 2017 года предусмотрены две даты ФИФА для проведения встреч под эгидой организации, поэтому Андрей Шевченко вполне может воспользоваться возможностью организовать спарринги, сообщает Команда 1.

В числе соперников могут рассматриваться лишь команды, которые в эти сроки свободные от участия в официальных поединках. Допустим, в Европе в ноябре борьбу в плей-офф продолжат восемь сборных из числа тех, кто занял в своих группах квалификации второе место. Также состоятся матчи межконтинентального плей-офф представителей Азии, КОНКАКАФ, Южной Америки и Океании, заключительный тур запланирован в Африке.

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Тем не менее, вариантов для нашего тренерского штаба хватает. В том числе и среди членов УЕФА.

Кстати, в марте следующего года имеются еще две официальные даты ФИФА для спаррингов (с 19-го по 27 марта), когда клубы обязаны отпускать игроков в национальные сборные.

Следующий официальный матч команда Шевченко проведет в сентябре 2018-го в рамках нового проекта УЕФА - Лига наций.