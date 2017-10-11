Хет-трик Месси вывел Аргентину в число участников ЧМ-2018 (видео)
Форвард "Барселоны" забил трижды в решающей игре отбора.
Сборная Аргентины выиграла в последнем туре отбора ЧМ-2018 у команды Эквадора и вышла в финальную часть турнира, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (FIFA).
Матч в Эквадоре завершился со счетом 1:3.
Пропустив гол на первой же минуте игры (отличился Ибарра), аргентинцы ответили тремя подряд точными ударами своего лидера Лео Месси. Форвард "Барселоны" забивал на 11,18 и 62-й минутах.
В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:
Уругвай - Боливия - 4:2
Парагвай - Венесуэла - 0:1
Перу - Колумбия - 1:1
Бразилия - Чили - 3:0
Таким образом, Бразилия, Уругвай, Аргентина и Колумбия вышли на ЧМ-2018.
Сборная Перу оспорит путевку в финальный турнир с командой Новой Зеландии в стыковых матчах интерконтинентального плей-офф.