Хет-трик Месси вывел Аргентину в число участников ЧМ-2018 (видео)

Сборная Аргентины выиграла в последнем туре отбора ЧМ-2018 у команды Эквадора и вышла в финальную часть турнира, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (FIFA).

Матч в Эквадоре завершился со счетом 1:3.

Пропустив гол на первой же минуте игры (отличился Ибарра), аргентинцы ответили тремя подряд точными ударами своего лидера Лео Месси. Форвард "Барселоны" забивал на 11,18 и 62-й минутах.

В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:

Уругвай - Боливия - 4:2

Парагвай - Венесуэла - 0:1

Перу - Колумбия - 1:1

Бразилия - Чили - 3:0

Таким образом, Бразилия, Уругвай, Аргентина и Колумбия вышли на ЧМ-2018.

Сборная Перу оспорит путевку в финальный турнир с командой Новой Зеландии в стыковых матчах интерконтинентального плей-офф.