Известны все участники матчей плей-офф европейской квалификации ЧМ-2018

По итогам последнего дня группового этапа европейской квалификации чемпионата мира 2018 года определились все участники стыковых матчей, которые пройдут в ноябре, сообщает официальный сайт УЕФА.

В стыковых матчах сыграют восемь лучших обладателей вторых мест в девяти группах. Ими стали сборные Швеции, Швейцарии, Северной Ирландии, Дании, Ирландии, Италии, Греции и Хорватии.

Худшей сборной, занявшей второе место, стала Словакия. Она не сыграет на ЧМ-2018.

Таблица "вторых мест"

1. Швейцария - 21 очко

2. Италия - 17

3. Дания - 14

4. Хорватия - 14

5. Швеция - 13

6. Северная Ирландия - 13

7. Греция - 13

8. Ирландия - 13

9. Словакия - 12

Жеребьёвка стыковых матчей состоится в Цюрихе 17 октября. Команды будут посеяны в соответствии с рейтингом ФИФА, опубликованным за день до жеребьёвки. Четыре сборные с более высоким рейтингом попадут в первую корзину, остальные четыре - во вторую.

Первые матчи в четырех парах пройдут 9-11 ноября, ответные поединки - 12-14 ноября.