Известны все участники матчей плей-офф европейской квалификации ЧМ-2018
Сборная Словакии оказалась слабейшей среди всех сборных, занявших вторые места, и потеряла шансы на выход на чемпионат мира.
По итогам последнего дня группового этапа европейской квалификации чемпионата мира 2018 года определились все участники стыковых матчей, которые пройдут в ноябре, сообщает официальный сайт УЕФА.
В стыковых матчах сыграют восемь лучших обладателей вторых мест в девяти группах. Ими стали сборные Швеции, Швейцарии, Северной Ирландии, Дании, Ирландии, Италии, Греции и Хорватии.
Худшей сборной, занявшей второе место, стала Словакия. Она не сыграет на ЧМ-2018.
Таблица "вторых мест"
1. Швейцария - 21 очко
2. Италия - 17
3. Дания - 14
4. Хорватия - 14
5. Швеция - 13
6. Северная Ирландия - 13
7. Греция - 13
8. Ирландия - 13
9. Словакия - 12
Жеребьёвка стыковых матчей состоится в Цюрихе 17 октября. Команды будут посеяны в соответствии с рейтингом ФИФА, опубликованным за день до жеребьёвки. Четыре сборные с более высоким рейтингом попадут в первую корзину, остальные четыре - во вторую.
Первые матчи в четырех парах пройдут 9-11 ноября, ответные поединки - 12-14 ноября.