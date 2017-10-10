Юран: Допускаю, что сборная Украины специально проиграла матч хорватам

Бывший нападающий киевского "Динамо" , а также сборной России Сергей Юран поделился мнением о непопадании национальной сборной Украины на чемпионат мира-2018 в России.

«Со спортивной точки зрения – это потеря. Украинский футбол довольно неплох, хотелось бы, чтобы сборная Украины попала на чемпионат мира. Но в то же время с точки зрения политической ситуации и всего остального непопадание украинской команды на турнир только облегчит жизнь.

Думаю, что вместе со сборной в Россию приехало бы много нефутбольных людей, которые бы занимались провокациями, драками и прочей грязью. В общем, с одной стороны, жалко, а с другой – хорошо. К тому же допускаю, что украинская команда вчера специально проиграла матч, потому что решила не ехать. Вчера был решающий матч, при домашних трибунах, но так легко проиграть? Не было эмоций вчера в игре сборной Украины», – сказал Юран, которого цитирует Championat.

Напомним, вчера команда Андрея Шевченко уступила дома Хорватии (0:2) и финишировала в квалификации на третьем месте в группе I.