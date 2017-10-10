Молодежная сборная Украины сыграла вничью с Голландией в отборе на Евро-2019

Молодежная сборная Украины провела матч 3-го тура группового этапа квалификации Евро-2019 (U-21).

В Киеве на «Оболонь-Арене» подопечные Александра Головко принимали ровесников из Голландии. Поединок завершился вничью - 1:1, сообщает официальный сайт УЕФА.

Счет на 29-й минуте открыл Виктор Коваленко, который накануне усилил молодежную сборную, вернувшись из расположения главной команды страны.

На 62-й минуте счет сравнял игрок «Аякса» Джастин Клюйверт.

После трех игр молодежная сборная Украины c 5 очками занимает четвертое место в группе. Соперниками украинцев по группе являются сборные Англии, Голландии, Шотландии, Латвии и Андорры.