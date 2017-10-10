Молодежная сборная Украины сыграла вничью с Голландией в отборе на Евро-2019
20:08, 10 октября 2017Футбол
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За "молодежку" отличился Виктор Коваленко, еще вчера выходивший на поле в составе главной команды страны.
Украина - Голландия - 1:1 / ФФУ
Молодежная сборная Украины провела матч 3-го тура группового этапа квалификации Евро-2019 (U-21).
В Киеве на «Оболонь-Арене» подопечные Александра Головко принимали ровесников из Голландии. Поединок завершился вничью - 1:1, сообщает официальный сайт УЕФА.
Счет на 29-й минуте открыл Виктор Коваленко, который накануне усилил молодежную сборную, вернувшись из расположения главной команды страны.
На 62-й минуте счет сравнял игрок «Аякса» Джастин Клюйверт.
После трех игр молодежная сборная Украины c 5 очками занимает четвертое место в группе. Соперниками украинцев по группе являются сборные Англии, Голландии, Шотландии, Латвии и Андорры.
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