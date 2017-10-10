"Шахтер" будет поить болельщиков горячим чаем на матче УПЛ с "Ворсклой" в Харькове

19:59, 10 октября 2017
Футбол
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В этот день в городе будет холодная погода.

В связи с холодной погодой в Харькове в день проведения матча УПЛ "Шахтер" - "Ворскла", каждый болельщик сможет получить бесплатный горячий чай во время игры, сообщается в Facebook донецкой команды.

Для этого нужно будет обратиться к 1 из 6 рокетменов в чаше ОСК «Металлист».  

Как сообщал УНИАН, матч состоится 13 октября и начнется в 19.00.

Билеты на игру можно приобрести здесь.

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