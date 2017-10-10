Экс-тренер украинской "молодежки" возглавил клуб в Словакии

Экс-главный тренер молодежной сборной Украины и ряда украинских клубов Сергей Ковалец возглавил клуб высшего дивизиона чемпионата Словакии "Татран".

Об этом сообщает zbirna.com.

На данный момент "Татран" занимает предпоследнее, 11-е место в чемпионате Словакии, и перед Ковальцом будет стоять задача сохранения прописки в высшей лиге.

Последним клубом Сергея Ковальца был литовский "Тракай", с которым он завоевал серебряные медали местного чемпионата.

Пять лет назад Ковалец уже возглавлял словацкий "Татран". Тогда, подхватив коллектив по ходу сезона, Ковалец спас команду от вылета.

Очередной дебют на посту главного тренера команды из Прешова состоится у Ковальца 14 октября, когда его подопечные на выезде сыграют со "Слованом" из Братиславы.

Напомним, что за свою тренерскую карьеру Ковалец возглавлял такие коллективы, как "Львов", "Александрия", "Оболонь", "Татран", "Металлург" З, молодежная сборная Украины и "Тракай".