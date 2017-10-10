Феррейра: Цель "Шахтера" — победа в УПЛ, недооценки "Ворсклы" не будет

В пятницу, 13 октября на ОСК Металлист в Харькове пройдет главный матч предстоящего тура УПЛ между "Шахтером" и "Ворсклой". За несколько дней до поединка своим мнением о предстоящей игре поделился с Football.ua нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра:

- Учитывая текущее положение "Ворсклы" в турнирной таблице и то, что абсолютно все команды чемпионата по-особому готовятся к матчам с "Шахтером", у них конечно же будет дополнительная мотивация к игре. Но нам нужно думать прежде всего о своих силах и подготовиться к матчу максимально хорошо. Мы уверены, что игра будет очень сложной, но я не думаю, что это будет тот матч, который определит место в турнирной таблице. Мы играем дома и то, что мы должны сделать – это сыграть на нашем уровне, в нашем стиле и победить", - отметил Феррейра.

"Ворскла — очень организованная команда. Игроки находятся в хорошем физическом состоянии. В распоряжении команды есть игроки, которые играют в атакующий футбол, но в первую очередь мы должны думать о себе, о своем состоянии и сыграть на максимуме своих возможностей команды", - добавил игрок.

На вопрос о том, что игра состоится сразу после матчей сборных и это может стать плюсом для Ворсклы, отметил:. "Да, в нашей команде много сборников. Возможно, они вернуться немного уставшими, но у нас есть достаточно квалифицированных игроков в запасе и, если возникнут какие-то проблемы, всегда можно будет найти достойную замену. Поэтому не думаю, что это станет плюсом для Ворсклы".

А говоря о том, что "Шахтер" играет с высокой линией обороны и не легче ли соперникам в такой ситуации играть на контратаках, заметил: "Я не думаю, что нашему сопернику будет легче атаковать. Несмотря на то, что линия обороны достаточно высокая, но это не гарантирует того, что атаковать будет проще. Наши игроки очень хорошо владеют тактикой защиты именно такого стиля. Поэтому несмотря на то, что за спиной защитников появляется больше пространства, все будет не так просто. У нас была похожая ситуация в игре против "Манчестер Сити", они тоже защищались очень высоко, но было непросто отправлять туда мячи.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" — "Ворскла" пройдет в Харькове на ОСК Металлист 13 октября. Начало игры в 19.00. Билеты на матч первой и третьей команды чемпионата уже в продаже.